Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda inşa süreci sürüyor: Seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya düşecek
İstanbul ile Edirne arasındaki demiryolu yolculuğu süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşürecek olan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi’nde inşa süreci devam ediyor. Hattın Çerkezköy-Kapıkule bölümünde fiziki ilerleme yüzde 80’in üzerine çıktı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne ile İstanbul arasını 1 saat 30 dakikaya düşürecek projenin Edirne ayağının haziran ayında bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Türkiye’yi demir yoluyla Avrupa’ya birleştirecek Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi’nde yapım çalışmaları hızla devam ediyor.