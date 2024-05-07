Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda inşa süreci sürüyor: Seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya düşecek

Sezer, “Bu projenin İstanbul Halkalı’dan başlayıp Kapıkule’de biten ayağı var. Bizim şehrimizi ilgilendiren kısmının haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var. Ama nihai projenin ne zaman biteceğini henüz bilmiyoruz. Tabii Ulaştırma Bakanımız açıklamıştı 2028’i bulabilir diye ama ben net bilgi veremeyeceğim çünkü net bir bilgim yok. İnşaat çalışmaları haziran itibarıyla kent merkezinde bitecek. Siz de takip ediyorsunuz, şehir merkezi bayağı bir toparlandı bu açıdan.” diye konuştu.