8 işçinin öldüğü maden faciasında yeniden yargılama kararı

BERAAT KARARI DA BOZULDU

Ayrıca Teknik Nezaretçi olarak görevlendirilen TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü Yapı Denetim Grup Başkanı ve Hizmet Alım Şube Müdürü Ahmet Aktaş’a verilen beraati bozan Yargıtay kararında, “Üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek, neticeye asli kusuruyla sebep olduğu ve iş güvenliği mevzuatına aykırı eylemleriyle kazaya sebebiyet verebileceğini objektif olarak öngördüğü halde neticenin meydana gelmeyeceğine inanmak suretiyle dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışlarıyla bilinçli taksirle hareket ettiğinin anlaşılması karşısında artırım yapılması gerektiği.” Ifadeleri yer aldı.

Diğer 4 sanık hakkındaki beraat kararında da metan gazı püskürmesi ve sondaj ile ilgili yeterli bilgi verilmediği için isabetsizlik görülmediği ifade edildi.