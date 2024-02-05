8 işçinin öldüğü maden faciasında yeniden yargılama kararı
Zonguldak’ta 11 yıl önce 8 işçinin öldüğü maden kazasına ilişkin yargılamada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay, 3 sanık hakkında verilen kararı bozarken; dosyayı, dönemin üst düzey Türkiye Taşkömürü Kurumu yöneticilerinin yargılandığı dava ile birleştirdi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında; 7 Ocak 2013 günü, yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron olarak çalışan 8 işçi yaşamını yitirdi, 8 işçi yaralandı.Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.