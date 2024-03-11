8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi
İzmir’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Yunus Yılmaz tarafından öldürülen İlayda Alkan’ın son anlarının bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İlayda’nın katili Yunus Yılmaz’a direndiği anlar yer aldı. Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.
İzmir’de Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde öldürülen 20 yaşındaki İlayda Alkan’ın son anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.