8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi

Olay, 8 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi.

Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, ardından bir banka oturdu. Bu sırada Oya Tarhan ve kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru Yunus Yılmaz’ın bıçaklı saldırısına uğradı.