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8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi

İzmir’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Yunus Yılmaz tarafından öldürülen İlayda Alkan’ın son anlarının bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, İlayda’nın katili Yunus Yılmaz’a direndiği anlar yer aldı. Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.

8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi - 1

İzmir’de Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde öldürülen 20 yaşındaki İlayda Alkan’ın son anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi - 2

Olay, 8 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi.

Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, ardından bir banka oturdu. Bu sırada Oya Tarhan ve kızı İlayda Alkan, bir hastanede veri giriş memuru Yunus Yılmaz’ın bıçaklı saldırısına uğradı.
8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi - 3

Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı.

8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi - 4

Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, anne kızı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi - 5

Annesi Oya Alkan’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Şüpheli Yunus Yılmaz ise mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi - 6

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yunus Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında olay yerinde bir kanlı bıçak bulundu ve incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheli Yunus Yılmaz ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi.
8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi - 7

Olay anının ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntüde İlayda'nın kendisine saldıran Yunus Yılmaz’a direndiği görüldü.
8 Mart’ta öldürülen İlayda’nın son anları güvenlik kamerasında: Görüntüler savcılık dosyasına girdi - 8

Olayın görüntüleri savcılık dosyasına girdi.

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