9 kez ameliyat oldu! İşte Murat Jackson

Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını açıklamıştı. Günlerdir göremediğimiz ünlü şarkıcı ilk kez görüntülendi. Kimi Dalkılıç'ı estetik operasyonlara doymayan Michael Jackson'a benzetti, kimisi ise sanatçıdan bu operasyonlara bir son vermesini istedi

9 kez ameliyat oldu! İşte Murat Jackson - 1

Uzun zamandır yeni bir parçayı piyasaya sürmese de popülerliğini şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.

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9 kez ameliyat oldu! İşte Murat Jackson - 2

2019 yılının Aralık ayında bir programa konuk olan Murat Dalkılıç burnundaki kemiklerin doğuştan dışarıya yönelme olduğunu anlatmış ve ilkokul yıllarından beri sağlık sorunu yaşadığından bahsetmişti.

9 kez ameliyat oldu! İşte Murat Jackson - 3

Ünlü şarkıcı, "Estetik yaptırdım, hatta yedi kez. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." demişti. 

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı videoyu izleyenler şarkıcının durumunun iyi olmadığını düşünmüştü.

9 kez ameliyat oldu! İşte Murat Jackson - 4

Daha sonra yeni bir açıklama yaparak konuşulanların doğru olduğunu doğrulayan Dalkılıç sağlık sorunları yüzünden tüm konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç günler sonra ilk görüntülendi. Ortaya çıkan şarkıcıyı görenler direkt Dalkılıç'ın burnuna odaklandı.

İşte 2. Sayfa tarafından paylaşılan Murat Dalkılıç'ın burnunun son haline gelen yorumlar...

9 kez ameliyat oldu! İşte Murat Jackson - 5

"Michael Jackson burnu yaptırmıştı"

"Eyvah eyvah ne hale gelmiş"

"Merve'nin ahı"

"Ne burunmuş arkadaş toplanmıyor"

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