9 kez ameliyat oldu! İşte Murat Jackson

Ünlü şarkıcı, "Estetik yaptırdım, hatta yedi kez. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış, hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum." demişti.



Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında yayınladığı videoyu izleyenler şarkıcının durumunun iyi olmadığını düşünmüştü.