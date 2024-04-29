9 kez ameliyat oldu! İşte Murat Jackson
Yaşadığı sağlık sorunları yüzünden konserlerini iptal etmek zorunda kalan Murat Dalkılıç, 9. kez ameliyat olacağını açıklamıştı. Günlerdir göremediğimiz ünlü şarkıcı ilk kez görüntülendi. Kimi Dalkılıç'ı estetik operasyonlara doymayan Michael Jackson'a benzetti, kimisi ise sanatçıdan bu operasyonlara bir son vermesini istedi
Uzun zamandır yeni bir parçayı piyasaya sürmese de popülerliğini şey kaybetmeyen ünlü şarkıcı kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.