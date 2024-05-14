1928'de yapıldı: İzmir’deki tarihi han 1 milyar TL’ye satışta
İzmir’in ilk, Türkiye’nin ikinci betonarme karkas yapısı olan ve 1928 yılında yapılan tarihi Büyük Kardiçalı Han’ı, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmıştı. Hırsızların hedefi olan ve tedbir amaçlı duvarların örüldüğü han, yaklaşık 1 milyar 130 milyon TL’ye satışa çıkarıldı.
İzmir Konak’ta 1928 yılında yapılan kentin ilk, ülkemizin ise ikinci betonarme karkas yapısı olan, kapladığı alan açısından İzmir’deki tarihi hanlarının en büyüklerinden birisi konumundaki Kardiçalı Han, geçtiğimiz aylarda depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltılmıştı.