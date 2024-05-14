1928'de yapıldı: İzmir’deki tarihi han 1 milyar TL’ye satışta

Öte yandan, asırlık han ile ilgili yeni bir gelişme de yaşandı. Yaklaşık 40 hissedarın bulunduğu tarihi Kardiçalı Han’ı, 35 milyon dolar yani yaklaşık güncel kur ile 1 milyar 130 milyon TL’den satışa çıkarıldı.