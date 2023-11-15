9 soru 9 cevap | Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı (Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?)
Vergisiz telefon ve 10 GB internet desteği başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu. Şimdi binlerce üniversite öğrencisi başvuruların nasıl yapılacağı ve şartları merak ediyor. İşte, söz konusu desteğin tüm merak edilen ayrıntıları...
1- ŞARTLAR NELER?
Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.
T.C vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci başvuru yapabilecek.
Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.