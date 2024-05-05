"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı

İstanbul Çatalca'da hafta sonları şehrin kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşmak için bungalov ev satın alanlar, son ziyaretlerinde evleri göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı. Ahşap evlerin havuz tesisatlarıyla birlikte sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı iddia edilirken, Çatalca Kaymakamlığı bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 1

Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda hırsızlık yaşandığı iddia edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 2

Bungalovlar peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 3

Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek bahçelerini kendilerine göre düzenledi.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 4

Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 5

İddialara göre 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman isimli kişi, siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman'ın bir gece sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldığı iddia edildi.

Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince beklenmedik bir görüntüyle karşılaştı.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 6

Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 7

Yaşadıkları durumu anlatan ev sahiplerinden Enis Onat, havuzların tesisatlarına kadar çalındığını iddia etti.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 8

"KAMYON GETİRİP ÇALMIŞLAR"

Onat, "Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her geçen zamanda evlerimizin ve diğer eşyalarımızın yok olma olasılığının artması anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 9

ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Çatalca Kaymakamlığı ise 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Akalan Mahallesi'nde 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı yönündeki haberlerin sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirtildi.

"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı - 10

Paylaşımda, emniyet birimlerinin konuya ilişkin çalışma yaptığı vurgulanarak, "İddiaların asılsız olduğu, 25 Mart 2024'te evleri yapan müteahhidin, söz konusu malzemeleri ödemesini alamadığı gerekçesi ile demonte hale getirerek bölgeden kaldırdığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

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