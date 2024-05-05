"Havuzlu bungalovlar çalındı" iddiası: Gerçek ortaya çıktı
İstanbul Çatalca'da hafta sonları şehrin kalabalığından, gürültüsünden uzaklaşmak için bungalov ev satın alanlar, son ziyaretlerinde evleri göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı. Ahşap evlerin havuz tesisatlarıyla birlikte sökülüp götürüldüğü ortaya çıktı. 5 bungalov ev ile havuzun çalındığı iddia edilirken, Çatalca Kaymakamlığı bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Çatalca Akalan Mahallesi’nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda hırsızlık yaşandığı iddia edildi.