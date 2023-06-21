Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? 90 bin işçinin kadro beklentisi sürüyor

90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA GİRECEK?



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.



Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.





