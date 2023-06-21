Taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? 90 bin işçinin kadro beklentisi sürüyor
Taşeron işçiye kadronun ne zaman verileceği, kadro bekleyen binlerce taşeron işçi tarafından son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. Konuya dair seçim öncesinde pek çok açıklama yapılmış fakat yasayla ilgili bir karara imza atılamamıştı. Peki, taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak?
Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan taşerona kadroda beklentiler her geçen gün artıyor. 90 bin taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamalar ardı ardına gelmişti. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...