'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlamaya hazırlanıyor. Gemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle görev yerine uğurlanacak. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak.

Haberler 09.08.2022 - 07:13

'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 1

'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.

 Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.

'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 2

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. ’nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 3

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.

Gemi 38 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 4

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 5

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 6
'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 7
'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 8
'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 9
'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 10
'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak - 11

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