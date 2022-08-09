'Abdülhamid Han' bugün görev yerine uğurlanacak

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ



Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.



Gemi 38 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.