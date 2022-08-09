'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han' göreve başladı. Gemi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle ilk görev yerine uğurlandı. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın göreve başlayacak olması Yunan basınında da geniş yer buldu. Haberlerde, geminin rotasına ilişkin farklı senaryolar mercek altına alındı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 09.08.2022 - 15:16 | Son Güncelleme : 09.08.2022 - 15:21

'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı - 1

'nin 4'üncü sondaj gemisi ''Abdülhamid Han'' ilk görevine çıktı.

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Abdülhamid Han sondaj gemisi, 'in Taşucu Limanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle görev yerine uğurlandı.

Törende konuşan Erdoğan, geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz'deki Yörükler-1 Kuyusu olduğunu açıkladı. HABERE GİT

’nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

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Yörükler-1 Kuyusu, Antalya Gazipaşa'nın 55 kilometre açığında bulunuyor.

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FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han''ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.

Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı - 5

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı - 6

Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi.

'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı - 7

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı.

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ABDÜLHAMİD HAN YUNAN BASININDA MANŞETLERDE

'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlayacak olması Yunan basınında geniş yer buldu.

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Yunan Kathimerini gazetesi 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haberinde Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoların mercek altına alındığı bilgisine yer verdi.

'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı - 10

Yunan Ta Nea gazetesi, Abdülhamid Han sondaj gemisini ''nin en güçlü ve modern gemisi' olarak tanımladı.

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Yunanistan merkezli Atina 984, "Türk sondaj kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de" manşetiyle verdiği haberde, geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çekildi.

'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı - 12
'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı - 13
'Abdülhamid Han' ilk görev yerine uğurlandı - 14

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