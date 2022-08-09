Abdülhamid Han'a havadan inceleme

Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görev yerine uğurlanıyor. Törene katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncesinde gemiyi havadan inceledi.

Haberler - ntv.com.tr 09.08.2022 - 13:42 | Son Güncelleme : 09.08.2022 - 13:50

Abdülhamid Han'a havadan inceleme

Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi bugün göreve başlıyor.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlanacak. 

Törene Cumhurbaşkanı da katılıyor. Erdoğan'ı taşıyan helikopter gemiye iniş yaptı. Erdoğan öncesinde gemiyi havadan inceledi.

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Abdülhamid Han, Türkiye'nin 4 gemilik sondaj filosunun en güçlü gemisi.

Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre. 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme kabiliyetine sahip geminin mürettebat kapasitesi ise 200.

9 katlı gemide bir de helikopter pisti bulunuyor. Geminin, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtiliyor.

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