Abdülhamid Han'a havadan inceleme

Mersin'in Taşucu Limanı'nda 2,5 ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamid Han isimli sondaj gemisi bugün göreve başlıyor.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi, limanda düzenlenen törenle ilk görev yerine uğurlanacak.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Erdoğan'ı taşıyan helikopter gemiye iniş yaptı. Erdoğan öncesinde gemiyi havadan inceledi.

FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ



Abdülhamid Han, Türkiye'nin 4 gemilik sondaj filosunun en güçlü gemisi.

Gemi 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre. 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme kabiliyetine sahip geminin mürettebat kapasitesi ise 200.

9 katlı gemide bir de helikopter pisti bulunuyor. Geminin, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtiliyor.

