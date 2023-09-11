Abla kardeş sokak ortasında öldürüldü (Tabutuna kızlık soyadı yazıldı)

Ankara’da Emine Yüksel ve Çiğdem Demir isimli iki kadın sokak ortasında öldürüldü. İki kadını öldüren, Hüseyin Yüksel de cinayetler sonrasında intihar etti. Emine Yüksel ve Çiğdem Demir, bugün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanırken, cenazede Emine Yüksel’in tabutuna, kızlık soyadı olan “Başbuğ” yazıldı.

Abla kardeş sokak ortasında öldürüldü (Tabutuna kızlık soyadı yazıldı) - 1

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir’i Kayı Mahallesi Ankara Bulvarı’nda tabancayla vurarak öldürdü.

Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Abla kardeş sokak ortasında öldürüldü (Tabutuna kızlık soyadı yazıldı) - 2

3 çocuk annesi Emine Yüksel ve kardeşi 2 çocuk annesi Çiğdem Demir için Kayı Mahallesi Ulu Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Abla kardeş sokak ortasında öldürüldü (Tabutuna kızlık soyadı yazıldı) - 3

Emine Yüksel’in tabutuna kızlık soyadı olan “Başbuğ” yazıldı.

Abla kardeş sokak ortasında öldürüldü (Tabutuna kızlık soyadı yazıldı) - 4

Abla ve kardeşinin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Abla kardeş sokak ortasında öldürüldü (Tabutuna kızlık soyadı yazıldı) - 5

Hüseyin Yüksel’in cenazesi ise Sincan2da ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sincan Cimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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