Abla kardeş sokak ortasında öldürüldü (Tabutuna kızlık soyadı yazıldı)
Ankara’da Emine Yüksel ve Çiğdem Demir isimli iki kadın sokak ortasında öldürüldü. İki kadını öldüren, Hüseyin Yüksel de cinayetler sonrasında intihar etti. Emine Yüksel ve Çiğdem Demir, bugün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlanırken, cenazede Emine Yüksel’in tabutuna, kızlık soyadı olan “Başbuğ” yazıldı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel, dün akşam saatlerinde, boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel ve baldızı Çiğdem Demir’i Kayı Mahallesi Ankara Bulvarı’nda tabancayla vurarak öldürdü.Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.