Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Adana'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AIE 985 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.
Kazada Batuhan K., Alper D. ve Fatih G., çevredeki vatandaşların yardımı ile suya batan otomobilden çıkarıldı.
Yaralı olarak kurtulan 3 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Otomobil, çalışmaların ardından çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.