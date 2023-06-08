Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra sulama kanalına uçtu. Otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - 1

Adana'da sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 AIE 985 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da DSİ'ye ait sulama kanalına uçtu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - 2

Kazada Batuhan K., Alper D. ve Fatih G., çevredeki vatandaşların yardımı ile suya batan otomobilden çıkarıldı.

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - 3

Yaralı olarak kurtulan 3 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - 4

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı - 5

Otomobil, çalışmaların ardından çekici yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

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