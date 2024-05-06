Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar

Adana'da cezaevinden kaçıp çiftlik evinde saklanan, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Sinan Ö., kardeşi, kuzeni ve çiftlij sahibi düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sinan Ö., gardıropta ele geçirilen kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 4 tabanca ve 2 pompalı tüfeği, hasımlarından korunmak için bulundurduğunu söyledi.

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 1

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G.’nin Küçükçıldırım Mahallesi’ndeki çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin olduğu bilgisine ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 2

Polis, çok sayıda ekiple çiftlik evine baskın yaptı.

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 3

Operasyonda, çiftlik sahibi Mehmet G., çiftliğinde çalışan Serhat Ö. ile "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi kuzeni Sinan Ö., "dolandırıcılık" suçundan aranan kardeşi Muhammet Ö. ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan Oğuzhan B., Alper Ö. ve Murat A.’yı gözaltına aldı.

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 4

KALAŞNİKOF, TABANCA, POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evinde arama yapan polis, giysi dolabına saklanan kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 85 mermi, ruhsatsız 4 tabanca, 2 pompalı tüfek ve bu silahlara ait 169 fişek, çelik yelek, hassas terazi, 12 uyuşturucu hap ile 6,8 gram esrar ele geçirdi.

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 5

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Sinan Ö. ifadesinde, “Yaklaşık 1 ay önce cezaevinden firar ettim. Saklanmak için de kuzenim Serhat’ın yanına geldim. Aramada bulunan silah, çelik yelek ve uyuşturucu bana ait. Silahları, kendimi hasımlarımdan korumak için bulunduruyordum." dedi.

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 6

Çiftlik sahibi Mehmet G. ise “Serhat, akrabalarının yanında kalması için ricada bulundu, ben de izin verdim. Silahlarla ilgili bilgim yok. Çiftliğe geldikten 10 dakika sonra polisler geldi." diye konuştu.

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 7

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet G., Sinan Ö., Muhammet Ö. ile Serhat Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 8

Oğuzhan B., Murat A. ve Alper Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi.

Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar - 9
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