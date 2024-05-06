Adana'da suçlu çiftliğine baskın: Mühimmatlarla yakalandılar
Adana'da cezaevinden kaçıp çiftlik evinde saklanan, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Sinan Ö., kardeşi, kuzeni ve çiftlij sahibi düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Sinan Ö., gardıropta ele geçirilen kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 4 tabanca ve 2 pompalı tüfeği, hasımlarından korunmak için bulundurduğunu söyledi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, küçükbaş hayvancılık yapan Mehmet G.’nin Küçükçıldırım Mahallesi’ndeki çiftliğinde çok sayıda silah ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin olduğu bilgisine ulaştı.