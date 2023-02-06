AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartlar neler? (e-Devlet AFAD görevlisi olma başvuru ekranı)

AFAD gönüllülük başvurularının nasıl yapılacağı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetinde depremin ardından sorgulanıyor. Depremzedelere yardımcı olmak isteyen birçok kişi, AFAD tarafından hizmete konulan 'gönüllülük başvuru sistemi'ni araştırıyor. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur, şartlar neler?
AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir.
Gönüllü adayları, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.
AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
- AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.
- AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
- AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.
AFAD gönüllülük sistemine girdikten sonra 'Yeni başvuru' butonuna tıklıyoruz.
Açılan sayfada gönüllülük taahhütnamesini okuduktan sonra metni okuyup, onaylamanız gerekiyor.
Başvuru formunda ise kişisel bilgilerinizi girerek, bilgilerin size ait olduğunu onayladıktan sonra başvurunuz oluşturulacaktır.