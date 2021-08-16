Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları'na(THY) ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

DHA 16.08.2021 - 17:55

Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 1
Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere THY'ye ait TC-JJM kuyruk tescilli uçak, sabah saatlerinde Kabil Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 2
Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşen tahliye uçuşuyla Kabil'den binen 324 yolcu İstanbul'a getirildi.
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 3
Tahliye uçağı 16.45 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 4
Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapılacak.
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 5
Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları bildirdikleri adreslerde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 6
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 7
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 8
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 9
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 10
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 11
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 12
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 13
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da - 14

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