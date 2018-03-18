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Afrin merkezi ele geçirildi

Anadolu Ajansı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde Afrin’de kontrol sağlandı.

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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), sabah saatlerinde kent merkezine girdi.

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    İlçede arama çalışmalarına başlayan TSK ve ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen flama ile fotoğrafları söktü.

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    Sivillerin alandan uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın dedektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde çalışmalara başladı.
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    Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha edildi.

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    Güvenlik güçleri, teröristlerin işgal ettikleri binalara kaçarken çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, çalışmaların bir süre devam edeceğini belirtti.

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    Bölgedik sivilller, TSK ve ÖSO güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.
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    Öte yandan, kent merkezindeki heykel de ÖSO üyeleri tarafından iş makinasıyla yıkıldı.

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    Heykelin yıkılmasının ardından ÖSO üyeleri, zafer pozu verdi.
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