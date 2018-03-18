Afrin merkezi ele geçirildi
Anadolu Ajansı
Zeytin Dalı Harekatı’nın 58’inci gününde Afrin’de kontrol sağlandı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), sabah saatlerinde kent merkezine girdi.
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İlçede arama çalışmalarına başlayan TSK ve ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen flama ile fotoğrafları söktü.
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3Sivillerin alandan uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın dedektörlerinin yanı sıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde çalışmalara başladı.
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Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha edildi.
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Güvenlik güçleri, teröristlerin işgal ettikleri binalara kaçarken çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, çalışmaların bir süre devam edeceğini belirtti.
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6Bölgedik sivilller, TSK ve ÖSO güçlerine sevgi gösterisinde bulundu.
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Öte yandan, kent merkezindeki heykel de ÖSO üyeleri tarafından iş makinasıyla yıkıldı.
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8Heykelin yıkılmasının ardından ÖSO üyeleri, zafer pozu verdi.
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