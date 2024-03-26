Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye başkanı kimdir? Ahmetli Belediye başkan adayları

AHMETLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ahmetli Belediyesi Başkanı Ahmet Alhan Kimdir?

1959 yılında Ahmetli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ahmetli'de, liseyi Manisa'da tamamladı. 1980 yılında kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini 1984 yılında üstün başarı ile bitirdi.

2000 - 2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Askerlik hizmetini Erzurum'da yedek subay olarak tamamladı. Kars'da eski Rus binaları kontrol mühendisi olarak çalıştı. Eskişehir'de spor eğitim tesisleri Çankırı'da belediye sarayı ve kütüphane inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden adaylığını koyan Ahmet ALHAN

1. Dönem 29 Mart 2009 Seçimlerinde 2426 oy alarak 806 oy farkı

2. Dönem 30 Mart 2014 Seçimlerinde 4648 oy alarak 728 oy farkı

3. Dönem 31 Mart 2019 Seçimlerinde 4773 oy alarak 591 oy fark ile Belediye başkanlığına seçilmiştir.