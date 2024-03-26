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Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye başkanı kimdir? Ahmetli Belediye başkan adayları

Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye Başkanı kimdir? Ahmetli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Ahmetli Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Ahmetli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Ahmetli yerel seçim sonuçları..

Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye başkanı kimdir? Ahmetli Belediye başkan adayları - 1

AHMETLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Ahmetli Belediyesini 4.773 alınan oy ve %42.73 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Alhan kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%42.73
  • CHP%37.44
  • DP%18.91
  • Saadet Partisi%0.50
  • Vatan Partisi%0.30
  • BTP%0.13

TÜRKİYE HABERLERİ

Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye başkanı kimdir? Ahmetli Belediye başkan adayları - 2

AHMETLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ahmetli Belediyesi Başkanı Ahmet Alhan Kimdir?

1959 yılında Ahmetli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ahmetli'de, liseyi Manisa'da tamamladı. 1980 yılında kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini 1984 yılında üstün başarı ile bitirdi.

2000 - 2004 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Askerlik hizmetini Erzurum'da yedek subay olarak tamamladı. Kars'da eski Rus binaları kontrol mühendisi olarak çalıştı. Eskişehir'de spor eğitim tesisleri Çankırı'da belediye sarayı ve kütüphane inşaatlarında şantiye şefi olarak çalıştı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden adaylığını koyan Ahmet ALHAN

1. Dönem 29 Mart 2009 Seçimlerinde 2426 oy alarak 806 oy farkı

2. Dönem 30 Mart 2014 Seçimlerinde 4648 oy alarak 728 oy farkı 

3. Dönem 31 Mart 2019 Seçimlerinde 4773 oy alarak 591 oy fark ile Belediye başkanlığına seçilmiştir.

Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye başkanı kimdir? Ahmetli Belediye başkan adayları - 3

AHMETLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AHMET ALHAN
  • FUAT MİNTAŞ
  • ABDULLAH AKTUNA
  • YALÇIN ÇAPANİK
  • BURAK CANKURT
  • İSMAİL KURT
  • ZÜLFÜ BAYAR
  • YAHYA YILMAZ
  • MUSTAFA PALATIR
Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye başkanı kimdir? Ahmetli Belediye başkan adayları - 4

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