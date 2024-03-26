Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye başkanı kimdir? Ahmetli Belediye başkan adayları
Ahmetli Belediyesi hangi partide? Ahmetli Belediye Başkanı kimdir? Ahmetli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Ahmetli Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Ahmetli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Ahmetli yerel seçim sonuçları..
AHMETLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Ahmetli Belediyesini 4.773 alınan oy ve %42.73 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Alhan kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%42.73
- CHP%37.44
- DP%18.91
- Saadet Partisi%0.50
- Vatan Partisi%0.30
- BTP%0.13