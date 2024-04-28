Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft"

"Karşınızdaki rakip oyuncu vurulduğu zaman centilmen bir şekilde elini kaldırıp oyun alanının dışına çıkar. Bu hobiye sahip olan herkes rastgele seçilmiş insanlar değildir." diye konuşan Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin birçok şehrinde de takımlar bu şekilde kuruluyor. Bu oyunun temposu çok yüksek. Hem mental hem de fiziksel olarak ciddi bir efor harcamanız gerekiyor. Bunun dışında takım taktiği ve takım arkadaşlarınızla uyumlu olmanız gerekiyor. Bireysel bir spor değildir. Fiziksel olarak ciddi anlamda yorucu bir spordur. Adrenalin yüklü ve eğlenceli bir spordur."