Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft"

Sivas'ta 1980'den sonra göç veren ve zamanla harabeye dönen 400 yıllık Emirhan köyü, askeri simülasyon oyunu olarak bilinen "airsoft" takımlarına ev sahipliği yapıyor. Sivas Valiliği'nin verdiği özel izinle birlikte aralarında askeri personellerin de olduğu iki takımın katıldığı ve askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda 2 takım maç yaptı.

Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 1

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, Sivas Valiliği tarafından verilen özel izinle askeri simülasyon oyunu olarak bilinen ve kullanılan tüfeklerde mühimmat olarak 6 milimlik biyolojik olarak çözülebilen plastik boncukların kullanıldığı "airsoft" müsabakasına ev sahipliği yaptı.

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Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 2

Köyde Yozgat'tan gelen "Bozok Airsoft Takımı" ile Sivas'ta bulunan "Shadow Company Airsoft Takımı" maç yaptı. Aralarında askeri personellerin de olduğu iki takımın katıldığı ve gerçeğiyle ayırt edilemeyen tüfekler, askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda, maç dikkat çekti.

Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 3

Alanın genişliğini ve uygunluğunu iyi değerlendiren takımlar, harabe evlerin arasında birbirlerini oyun dışı yapabilmek için yarıştı.

Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 4

"BURASI İNANILMAZ BİR MEKAN"

"Bozok Airsoft Takımı" lideri Andaç Karabulut, "Airsoft askeri simülasyon oyunudur. Replikalarımız vardır, gerçeğine bire bir yakın olsa da hiçbir şekilde gerçeğine çevrilemez. İçlerinde boncuklarımız vardır. Güvene dayalı bir hobidir." dedi.

Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 5

"Vurulan oyuncu vuruldum diyerek dışarıya çıkar. Strateji kurulur, ekip çalışması yapılır ve görevler vardır, görevleri icra ediyoruz." diye konuşan Karabulut, "Türkiye'nin birçok yerinde de hobidaşlarımız var. Burası da bir sit alanı ve tarihi eserlerin olduğu bir yer. Yaptığımız hobilerde hiçbir suretle patlayıcı ve yanıcı bir madde yoktur. Buraya da hiçbir şekilde zarar verilmesi imkansız. Oyuncu arkadaşlarımızın tamamı da belli bir kültür seviyesinde olduğu için çevre kirliliğine dikkat etmektedirler. Burası inanılmaz bir mekan. Hem turizm hem de airsoft için değerlendirilmesi makul bir yer." dedi.

Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 6

"BU OYUNUN TEMPOSU ÇOK YÜKSEK"

Shadow Company Airsoft Takımı lideri Burak Şahin ise oyunun tamamen güvene dayalı bir oyun olduğunu vurguladı.

Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 7

"Karşınızdaki rakip oyuncu vurulduğu zaman centilmen bir şekilde elini kaldırıp oyun alanının dışına çıkar. Bu hobiye sahip olan herkes rastgele seçilmiş insanlar değildir." diye konuşan Şahin, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin birçok şehrinde de takımlar bu şekilde kuruluyor. Bu oyunun temposu çok yüksek. Hem mental hem de fiziksel olarak ciddi bir efor harcamanız gerekiyor. Bunun dışında takım taktiği ve takım arkadaşlarınızla uyumlu olmanız gerekiyor. Bireysel bir spor değildir. Fiziksel olarak ciddi anlamda yorucu bir spordur. Adrenalin yüklü ve eğlenceli bir spordur."

Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 8
Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 9
Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 10
Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft" - 11
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