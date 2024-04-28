Valilik özel izin verdi: 400 yıllık harabe köyde "airsoft"
Sivas'ta 1980'den sonra göç veren ve zamanla harabeye dönen 400 yıllık Emirhan köyü, askeri simülasyon oyunu olarak bilinen "airsoft" takımlarına ev sahipliği yapıyor. Sivas Valiliği'nin verdiği özel izinle birlikte aralarında askeri personellerin de olduğu iki takımın katıldığı ve askeri üniformalar, hücum yelekleri, miğfer, eldiven, kamuflaj ve teçhizatların kullanıldığı organizasyonda 2 takım maç yaptı.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1980'den sonra göç veren, köylülerin başka bir bölgeye taşınması ile zamanla harabe haline dönen 400 yıllık Emirhan köyü, Sivas Valiliği tarafından verilen özel izinle askeri simülasyon oyunu olarak bilinen ve kullanılan tüfeklerde mühimmat olarak 6 milimlik biyolojik olarak çözülebilen plastik boncukların kullanıldığı "airsoft" müsabakasına ev sahipliği yaptı.