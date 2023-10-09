Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 aile hekiminin saldırıya uğramasının ardından, olayın yaşandığı Fatih Aile Sağlığı Merkezi’ndeki doktorlar, iş bıraktı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan, “Sağlık çalışanına şiddet vakaları artık planlı bir terör eylemi haline gelmiştir.” dedi.
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimleri, Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş, Nurettin Tilki isimli kişinin saldırısına uğradı.6 Ekim günü gerçekleşen olayın ardından Tilki tutuklanırken, eşi Gülseren Tilki için ise ev hapsi kararı verildi. Çiftin, saldırıya karışan firari oğulları ise aranıyor.