Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 aile hekiminin saldırıya uğramasının ardından, olayın yaşandığı Fatih Aile Sağlığı Merkezi’ndeki doktorlar, iş bıraktı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan, “Sağlık çalışanına şiddet vakaları artık planlı bir terör eylemi haline gelmiştir.” dedi.

Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı - 1

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimleri, Ahmet Murat Kazan, Serdar Erişti ve Yılmaz Sarıkaş, Nurettin Tilki isimli kişinin saldırısına uğradı.

6 Ekim günü gerçekleşen olayın ardından Tilki tutuklanırken, eşi Gülseren Tilki için ise ev hapsi kararı verildi. Çiftin, saldırıya karışan firari oğulları ise aranıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı - 2

Saldırının gerçekleştiği Fatih Aile Sağlığı Merkezi bugün protesto için kapatıldı, doktorlar bina önünde toplandı.

Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı - 3

Basın açıklamasına, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Kocaeli Tabip Odası, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko da katıldı.

Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı - 4

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Noyan, “Sağlık çalışanları sadece vatandaş tarafından değil; maalesef idare tarafından da başa çıkılması mümkün olmayan iş yükü ve angarya altında ezilmekte, sömürülmektedir.” dedi.

Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı - 5

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin.” sözünü hatırltan Noyan, “Geldiğimiz nokta; acı vericidir. Darbedilmekten ve hatta ölmekten çekinen binlerce yetişmiş hekim, maalesef son 10 yıl içerisinde doğup, büyüdükleri ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı - 6

“Sağlık çalışanına şiddet vakaları artık planlı bir terör eylemi haline gelmiştir. Bu eylemlerin sonuçları sağlık çalışanları kadar, bir ülkenin sağlık hakkına da tecavüz niteliği kazanmıştır.” diyen Noyan şöyle devam etti:

“Toplumda artan şiddetli eylemin asıl sorumlusu ise etkili kanuni düzenleme yapmayan, mevcut kanunları uygulamayan ve bu şiddete kör, sağır, dilsiz ve bilgisizce seyirci kalan bürokratlardır.”
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