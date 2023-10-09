Aile sağlığı merkezindeki saldırı sonrası doktorlar iş bıraktı

“Sağlık çalışanına şiddet vakaları artık planlı bir terör eylemi haline gelmiştir. Bu eylemlerin sonuçları sağlık çalışanları kadar, bir ülkenin sağlık hakkına da tecavüz niteliği kazanmıştır.” diyen Noyan şöyle devam etti:

“Toplumda artan şiddetli eylemin asıl sorumlusu ise etkili kanuni düzenleme yapmayan, mevcut kanunları uygulamayan ve bu şiddete kör, sağır, dilsiz ve bilgisizce seyirci kalan bürokratlardır.”