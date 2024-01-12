Akaryakıt istasyonunda sucuk yıkayanların cezası belli oldu

70 KİLO SUCUK İMHA EDİLDİ

Araç içerisinde bulunan ve yıkanan 70 kilogram sucuk, numuneler alındıktan sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Gemlik’te imha edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sucukların üretildiği Afyonkarahisar’daki tesislerin incelenmesi için Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verirken, jandarmada ifadeleri alınan sucukları yıkayan H.H.Y. ve F.M. ile aracın sahibi İ.Y., serbest bırakıldı.

“TOZLANDIĞI İÇİN YIKADIK”

​H.H.Y. ve F.M.’nin jandarmadaki ifadelerinde, minibüste tozlandığı gerekçesiyle sucukları yıkadıklarını söyleyerek, “Üstlerinden yıkadık, zaten sucukların çevresi kaplıdır. Yıkanan sucukları, Gemlik’te 2 noktaya ve Bursa’da tostçulara verdik. Sucuklar Afyonkarahisar’dan alındı, faturaları var. Etiketli olması gerektiğinin önemini bilmiyorduk.” dedi.