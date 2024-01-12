Akaryakıt istasyonunda sucuk yıkayanların cezası belli oldu
Bursa’da bir minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin yapılan mikrobiyal inceleme tamamlandı. Sucuklarda sağlığa zararlı bir bulgu tespit edilemedi. Olaya ilişkin adli soruşturma sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilere etiketsiz sucuk sattıkları gerekçesiyle 150 bin liraya kadar ceza kesileceğini açıkladı.
Bursa’da bir akaryakıt istasyonunda minibüs içindeki sucukların yıkanmasına ilişkin şüphelilere verilen ceza belli oldu.
Olay, 5 Ocak günü Gemlik ilçesindeki İstanbul Caddesi’nde meydana geldi.
Akaryakıt istasyonuna 16 AEV 265 plakalı minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümüne girerek araçtaki sucukları yıkadı.O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.