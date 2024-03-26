Alaşehir Belediyesi hangi partide? Alaşehir Belediye başkanı kimdir? Alaşehir Belediye başkan adayları

ALAŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Alaşehir Belediyesi Başkanı AHMET ÖKÜZCÜOĞLU Kimdir?

Ahmet Öküzcüoğlu, 1968 doğumlu, ve Alaşehir Belediye Başkanıdır. Öküzcüoğlu, yerel olarak "Kahveci Nedim’in oğlu, Kahya Ahmet’in torunu" olarak bilinir ve Alaşehir'de "Dişçi Ahmet" olarak tanınmaktadır. Eğitim hayatına Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu ve Alaşehir Ortaokulu'nda başlayan Öküzcüoğlu, lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde parasız yatılı olarak tamamlamıştır. Yaz tatillerini babasının kahvesinde garson olarak geçiren Öküzcüoğlu, daha sonra Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ayrıca, 2000 yılında Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu'ndan Ziraat Teknikeri olarak mezun olmuştur.



Askerlik görevini Kütahya Hava Hastanesinde Yedek Subay olarak tamamlayan Öküzcüoğlu, memleketine dönerek diş hekimliği muayenehanesini açmış ve 27 yıldır aynı adreste hizmet vermektedir. Siyasi kariyerine de atılan Öküzcüoğlu, 5 yıl boyunca Alaşehir Belediye Meclisi Üyesi ve Meclis Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde, Alaşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.