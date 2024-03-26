Alaşehir Belediyesi hangi partide? Alaşehir Belediye başkanı kimdir? Alaşehir Belediye başkan adayları
Alaşehir Belediyesi hangi partide? Alaşehir Belediye Başkanı kimdir? Alaşehir Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Alaşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Alaşehir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Alaşehir yerel seçim sonuçları..
ALAŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Alaşehir Belediyesini 33.067 alınan oy ve %49.84 oy oranı ile CHP adayı AHMET ÖKÜZCÜOĞLU kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %49.84
- MHP %45.08
- BBP %2.83
- DP %0.96
- Saadet Partisi %0.66
- Vatan Partisi %0.36
- Diğer %0.27