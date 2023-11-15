Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Ayça'ya gözyaşlarıyla veda

Aydın’ın Efeler ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü 21 yaşındaki Ayça Ölmez yaşamını yitirdi.

Kaza, Işıklı Bulvarı üzerinde 13 Kasım Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 09 VG 736 plakalı minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez yönetimindeki 09 AIU 133 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ayça Ölmez yola savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.