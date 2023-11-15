Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Ayça'ya gözyaşlarıyla veda

Aydın’ın Efeler ilçesinde kullandığı elektrikli bisiklete, sürücüsü alkollü olduğu belirlenen minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Ayça Ölmez, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Ayça'ya gözyaşlarıyla veda - 1

Aydın’ın Efeler ilçesinde minibüsün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü 21 yaşındaki Ayça Ölmez yaşamını yitirdi.

Kaza, Işıklı Bulvarı üzerinde 13 Kasım Pazartesi günü gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 09 VG 736 plakalı minibüs sürücüsü M.Ş., seyir halinde olan Ayça Ölmez yönetimindeki 09 AIU 133 plakalı elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ayça Ölmez yola savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede hemen tedavi altına alınan motosiklet sürücü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Ayça'ya gözyaşlarıyla veda - 2

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın’da Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Maliye Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez’in ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Ayça'ya gözyaşlarıyla veda - 3

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren ADÜ öğrencisi Ayça Ölmez’in cenazesi Datça Kızlan Mahallesi’ndeki baba evinde helallik alındıktan sonra mahalle camiine getirildi.

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Ayça'ya gözyaşlarıyla veda - 4

Cenaze namazının ardından Ölmez, mahalle mezarlığında gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Ayça'ya gözyaşlarıyla veda - 5

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Genç Ayça’nın ölümüne sebep olan sürücü M.Ş. ise kazanın ardından gözaltına alındı.

M.Ş.’nin yapılan muayenesinde ise 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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