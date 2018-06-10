Almanya'daki seçim sandıklarında uzun kuyruklar oluştu

1 Almanya'da "24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için 13 noktada kurulan sandıklarda oy kullanmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

2 Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Essen, Düsseldorf ve Köln Başkonsoloslukları önünde zaman zaman bir kilometreye varan kuyruklar oluştu.

3 Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, seçim bölgelerinde hafta sonu olması dolayısıyla dün seçimlere büyük ilgi olduğunu, bugün ise daha büyük bir ilgi olduğunu ifade etti.

4 Cebeci, "Vatandaşlarımız akın akın Essen fuar alanına geliyorlar. Essen Almanya genelinde en çok oy kullanılan bölgelerden biri olma niteliğini sürdürüyor. Biz de vatandaşlarımızı oy kullanmaya teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

5 Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ise Pazar günü olması nedeniyle çok aşırı olmamakla birlikte bir yoğunluk yaşandığını, ancak bunun akıcı ve hızlı bir şekilde oy kullanılması ile bekleme sürelerinin ortalama yarım saat olduğunu söyledi.

6 Herkesi vatandaşlık görevlerini yapmaya davet eden Erciyes, "Vatandaşlarımızı bu demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Biz de Başkonsolosluk olarak vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

7 Almanya'da yaşayan seçmenler 19 Haziran'a kadar Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluklarına ait seçim merkezlerinde oylarını kullanabilecek.

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