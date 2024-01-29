Alper Gezeravcı soruları yanıtladı: Uzay üssünde bir gün nasıl geçiyor? Nasıl besleniyor?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Uzay yolculuğunun başlangıcından uzay üssündeki yaşamına kadar birçok soruya yanıt verdi. günlük olarak Günlük ortalama 15-20 farklı görev icra ettiğini söyleyen Gezeravcı, nasıl beslendiğini de anlattı.
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı'nda (TUA), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil ve TUA Başkanı Yusuf Kıraç'ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) gazetecilerin sorularını yanıtladı.