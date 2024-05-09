Kızına şantaj yapıldı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Adana’da sokakta tartıştığı 19 yaşındaki Arda Demirci’yi öldüren Mehmet Akkel, tutuklandı. Akkel’in kızı İ.A’nın Demirci’den ayrılmak istemesi üzerine, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim.” diyerek şantaj yapması üzerine cinayetin işlendiği ortaya çıktı.
Adana’da bir baba, kızına şantaj yapan 19 yaşındaki Arda Demirci’yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi.
İ.A, aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci’den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi.Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A’nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci’ye ateş açtı.