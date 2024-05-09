Kızına şantaj yapıldı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Adana’da sokakta tartıştığı 19 yaşındaki Arda Demirci’yi öldüren Mehmet Akkel, tutuklandı. Akkel’in kızı İ.A’nın Demirci’den ayrılmak istemesi üzerine, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim.” diyerek şantaj yapması üzerine cinayetin işlendiği ortaya çıktı.

Kızına şantaj yapıldı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü - 1

Adana’da bir baba, kızına şantaj yapan 19 yaşındaki Arda Demirci’yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, 7 Mayıs saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’nde meydana geldi.

İ.A, aynı mahallede oturan sevgilisi Arda Demirci’den bir süre önce ayrılmak istediğini söyledi.

Çift arasında başlayan husumet nedeniyle çıkan kavgada İ.A’nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci’ye ateş açtı.

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Kızına şantaj yapıldı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü - 2

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu.

Kızına şantaj yapıldı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü - 3

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci’nin, durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim.” diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

İ.A’nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel’in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi.

Demirci’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.
Kızına şantaj yapıldı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü - 4

“EVİMİN ÖNÜNDE DURUP BİZE KÜFÜR ETTİ”

Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Mehmet Akkel, ifadesinde, “Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı.” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akkel, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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