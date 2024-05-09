Kızına şantaj yapıldı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci’nin, durumu kabullenemeyip, “Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim.” diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı.

İ.A’nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel’in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmasını istediği belirtildi.

Demirci’nin ise bu teklifi reddedip, şantajını sürdürdüğü öne sürüldü.