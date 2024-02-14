Alt geçitte felaketin izleri (Antalya’da sel sonrası çalışmalar sürüyor)

Sel felaketinin yaşandığı Antalya’da Halil Yıldız isimli kişinin, otomobil içinde ölü bulunduğu alt geçitteki su seviyesinin 2,5 metreye yükseldiği belirlendi. Suyun, alt geçidin duvarlarında bıraktığı iz dikkat çekti.

Alt geçitte felaketin izleri (Antalya’da sel sonrası çalışmalar sürüyor) - 1

Turizm kenti Antalya’da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi.

Kepez Devlet Hastanesi’nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

VİDEO: Antalya'da su dolu alt geçitte mahsur kalan vatandaşların korku dolu anları

TÜRKİYE HABERLERİ

Alt geçitte felaketin izleri (Antalya’da sel sonrası çalışmalar sürüyor) - 2

ALT GEÇİTTE FELAKETİN İZLERİ

Sağanak sonrası bazı alt geçitleri neredeyse tamamen su doldu. Muratpaşa ilçesiyle Kepez ilçelerini birbirine bağlayan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi’nde yoğun su birikintisinde, Halil Yıldız’ın otomobil içerisinde cenazesi bulundu.

Alt geçitte felaketin izleri (Antalya’da sel sonrası çalışmalar sürüyor) - 3

Alt geçitte biriken suyun seviyesinin bir miktar azalmasının ardından geride çöp ve duvardaki izi kaldı.

Alt geçidin duvarında 2,5 metre yükseklikte suyun bıraktığı iz, felaketin boyutunu göz önüne serdi.
Alt geçitte felaketin izleri (Antalya’da sel sonrası çalışmalar sürüyor) - 4

2 kilometrelik alt geçit, suyun tahliye edilememesi nedeniyle hala ulaşıma kapalı.

Son 24 saat içerisinde metrekareye Kepez ilçesinde 304 kilogram, Muratpaşa'da 234 kilogram yağış düştü.
Alt geçitte felaketin izleri (Antalya’da sel sonrası çalışmalar sürüyor) - 5

ÇALIŞMALAR GECE BOYU SÜRDÜ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'daki sel felaketinden etkilenen bölgede, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait 130 iş makinesi ve ekipmanla çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık ekiplerinin, Antalya’da şiddetli yağıştan etkilenen bölgenin bir an önce normal hayatına dönmesi için çalıştığını belirtti.
Alt geçitte felaketin izleri (Antalya’da sel sonrası çalışmalar sürüyor) - 6

Selde zarar gören tarım arazileri ve seralara yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yumaklı, "Sel afetinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Rabb’imden rahmet niyaz ediyor; selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER