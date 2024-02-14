Alt geçitte felaketin izleri (Antalya’da sel sonrası çalışmalar sürüyor)

Turizm kenti Antalya’da iki gündür etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı olmak üzere 5 merkez ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yollar, alt geçitler, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü su baskını nedeniyle hizmet veremedi.

Kepez Devlet Hastanesi’nde ise su tahliye sistemlerindeki sorun nedeniyle laboratuvarların bir bölümünde hizmet verilemedi.

112 Acil Çağrı Merkezi’'ne ise ihbar yağdı. 8 saatte 1500 ihbarın geldiği çağrı merkezinde ihbarların yoğunluğunun ev ve iş yeri su baskını olduğu açıklandı.

VİDEO: Antalya'da su dolu alt geçitte mahsur kalan vatandaşların korku dolu anları