Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye başkanı kimdir? Altıeylül Belediye başkan adayları
Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye Başkanı kimdir? Altıeylül Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Altıeylül Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Altıeylül Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Altıeylül yerel seçim sonuçları..
ALTIEYLÜL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Altıeylül Belediyesini, 60.697 alınan oy ve %54.74 oy oranı ile AK Parti adayı Hasan Avcı kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%54.74
- CHP%40.33
- BBP%2.04
- Saadet Partisi%1.60
- DSP%0.53
- Vatan Partisi%0.40
- Diğer%0.36