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Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye başkanı kimdir? Altıeylül Belediye başkan adayları

Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye Başkanı kimdir? Altıeylül Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Altıeylül Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Altıeylül Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Altıeylül yerel seçim sonuçları..

Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye başkanı kimdir? Altıeylül Belediye başkan adayları - 1

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Altıeylül Belediyesini, 60.697 alınan oy ve %54.74 oy oranı ile AK Parti adayı Hasan Avcı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%54.74
  • CHP%40.33
  • BBP%2.04
  • Saadet Partisi%1.60
  • DSP%0.53
  • Vatan Partisi%0.40
  • Diğer%0.36

TÜRKİYE HABERLERİ

Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye başkanı kimdir? Altıeylül Belediye başkan adayları - 2

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Altıeylül Belediyesi Başkanı Hasan Avcı Kimdir?

1978 yılında Dursunbey'in Çınar Köyü'nde 6 çocuklu AVCI ailesinin 5 nci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve Ortaokulu Dursunbey'de, Lise eğitimini ise Balıkesir Muharrem Hasbi Koray Lisesi'nde tamamlamıştır. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

İş hayatına atılarak mühendislik ve taahhüt faaliyetlieri ile ilgilenmiştir. 2014 yılında Altıeylül Belediyesi meclis üyesi olarak seçilmiştir. 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. 

11 Kasım 2017 Altıeylül Belediyesi meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Altıeylül Belediye Başkanlığı görevine getirilen Hasan AVCI, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Altıeylül Belediye Başkanı seçilmiştir.

Hasan AVCI evli ve 3 çocuk babasıdır.

Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye başkanı kimdir? Altıeylül Belediye başkan adayları - 3

ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MESUT ERAY
  • HAKAN ŞEHİRLİ
  • HASAN AVCI
  • HAKAN AFŞİN ARICAN
  • İSMAİL AYDOĞAN
  • DİĞDAR DAŞKIN
  • FATİH İNCEBOY
  • BATUHAN KORKMAZ
  • ANIL YILMAZ
  • KURTULUŞ FİDEL AKYÜREK
  • BERKANT AYGÜL
  • SELMAN BAĞATIR
  • SELİM BOYAR
  • YASİN ÖZER
  • GÜRHAN KAYABEY
  • NAZMİ ERSOY
  • NECLA BİLENER
Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye başkanı kimdir? Altıeylül Belediye başkan adayları - 4

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