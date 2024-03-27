Altıeylül Belediyesi hangi partide? Altıeylül Belediye başkanı kimdir? Altıeylül Belediye başkan adayları

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Altıeylül Belediyesi Başkanı Hasan Avcı Kimdir?

1978 yılında Dursunbey'in Çınar Köyü'nde 6 çocuklu AVCI ailesinin 5 nci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul ve Ortaokulu Dursunbey'de, Lise eğitimini ise Balıkesir Muharrem Hasbi Koray Lisesi'nde tamamlamıştır. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

İş hayatına atılarak mühendislik ve taahhüt faaliyetlieri ile ilgilenmiştir. 2014 yılında Altıeylül Belediyesi meclis üyesi olarak seçilmiştir. 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır.

11 Kasım 2017 Altıeylül Belediyesi meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Altıeylül Belediye Başkanlığı görevine getirilen Hasan AVCI, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Altıeylül Belediye Başkanı seçilmiştir.

Hasan AVCI evli ve 3 çocuk babasıdır.