Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri öncesi "En iyi yönetmen" dalında kazananı önceden haber vermesiyle bilinen ve bu yıl 75. kez dağıtılan Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri, önceki gece sahibini buldu. 1948'den beri 7'si hariç tüm ödül sahiplerinin Oscar kazandığı törenin galibi Oppenheimer oldu. Gecede ödül kazananlar şu şekilde: