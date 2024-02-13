Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu
Oscar'ın habercisi The Directors Guild of America Awards (DGA) ya da Türkçe ismiyle Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği Ödülleri'nde 2024 yılı kazananları sahiplerini buldu. 75'incisi gerçekleştirilen törende bu yılın kazananı "Oppenheimer" filminin yönetmeni Christopher Nolan oldu.
Oscar Ödülleri öncesi "En iyi yönetmen" dalında kazananı önceden haber vermesiyle bilinen ve bu yıl 75. kez dağıtılan Yönetmenler Birliği (DGA) Ödülleri, önceki gece sahibini buldu. 1948'den beri 7'si hariç tüm ödül sahiplerinin Oscar kazandığı törenin galibi Oppenheimer oldu. Gecede ödül kazananlar şu şekilde: