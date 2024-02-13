Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar'ın habercisi The Directors Guild of America Awards (DGA) ya da Türkçe ismiyle Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği Ödülleri'nde 2024 yılı kazananları sahiplerini buldu. 75'incisi gerçekleştirilen törende bu yılın kazananı "Oppenheimer" filminin yönetmeni Christopher Nolan oldu.

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Oscar Ödülleri öncesi "En iyi yönetmen" dalında kazananı önceden haber vermesiyle bilinen ve bu yıl 75. kez dağıtılan Yönetmenler Birliği  (DGA) Ödülleri, önceki gece sahibini buldu. 1948'den beri 7'si hariç tüm ödül sahiplerinin Oscar kazandığı törenin galibi Oppenheimer oldu. Gecede ödül kazananlar şu şekilde:

TÜRKİYE HABERLERİ

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu - 2

EN İYİ FİLM

Christopher Nolan/ Oppenheimer

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu - 3

EN İYİ İLK FİLM

Celine Song/ Past Lives

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu - 4

EN İYİ BELGESEL

Mstyslav Chernov/ 20 Days in Mariupol

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu - 5

EN İYİ DİZİ (DRAMA)

Peter Hoar/ The Last of Us: Long, Long Time

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu - 6

EN İYİ DİZİ (KOMEDİ)

Christopher Storer/ The Bear: Fishes

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu - 7

EN İYİ MİNİ DİZİ/TV FİLMİ

Sarah Adina Smith/ Lessons in Chemistry: Her and Him

Amerikan Yönetmenler Birliği Derneği (DGA) Ödülleri sahiplerini buldu - 8

EN İYİ ÇOCUK PROGRAMI

Amy Schatz/ Stand Up & Shout: Songs From a Philly High School

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