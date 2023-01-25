Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak

İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık için Ankara Kalesi'nin altına inşa edilen sığınak müze olacak. Almanlar tarafından yapılan sığınakta Ankara'nın eski fotoğrafları ve döneme ait materyaller sergilenecek.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 1

İkinci Dünya Savaşı'na hazırlık amacıyla Almanlar tarafından inşa edilen Ankara Kalesi altındaki sığınak, drone ile görüntüledi.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 2

İçişleri Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Altındağ Belediyesine tahsis edilen kale altı sığınak, doğal yapısı korunarak, müzeye dönüştürülecek.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 3

Sığınağın, bu yıl sonunda tarih severlere kapılarını açması planlanıyor.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 4

Sığınağın, yaklaşık 1125 metrekarelik kapalı alanında, 13 oda, 5 salon, 1 yatakhane, 1 yemekhane, 2 tuvalet bulunuyor.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 5

Kısa süreli 3 bin 600, uzun süreli bin 200 kişinin kalabileceği sığınakta, havalandırma, ısıtma, elektrik, jeneratör ve su tesisatı birimleri yer alıyor.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 6

Resmi belgelere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve hükümetin, savaş döneminde emniyetli şekilde çalışmasını sağlamak üzere yapılan sığınak, 1963'te savaş tehlikesi ortadan kalktıktan sonra Ankara Valiliğine tahsis edildi.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 7

Her zaman hazır halde tutulan sığınak, hiçbir zaman aktif kullanılmadı.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 8

Altındağ Belediyesi tarafından gereken düzenlemeler yapılarak müzeye dönüştürülecek sığınakta, Ankara'ya ait eski fotoğraflar ve döneme ait materyallerin sergilenmesi için çalışılıyor.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 9

Sığınağın ön tarafında, misafirleri karşılayacak, sanat galerileri ve yeme içme mekanlarının yer alacağı fuaye alanının da yapılması planlanıyor.

Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 10
Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 11
Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 12
Ankara Kalesi'nin altındaki sığınak müze olacak - 13

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