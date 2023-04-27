Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılmasıyla birlikte, bilet fiyat fiyatlarının ne kadar olduğu sorgulanmaya başladı. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas arasında yapılacak olan tren seferlerinin ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar? - 1

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi sorusunun yanıtı, ilk seferin yapılmaya başlamasıyla birlikte, güzel bir deneyim yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?

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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar? - 2

ANKARA-SİVAS YHT SEFERLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün seferlerine başlayan Ankara-Sivas yüksek hızlı treniyle ilgili Twitter hesabından müjdeyi duyurdu.

Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.

Buna göre; Ankara-Sivas arasında yapılacak olan YHT seferleri mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar? - 3

ANKARA-SİVAS YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Ankara Sivas hızlı trenin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar? - 4

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN DURAKLARI

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Sivas güzergâhında 250 km/s hızla elektrikli ve sinyalli olarak yüksek hızlı tren işletmeciliği yapılması planlanmıştır.

Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas’ta olmak üzere toplam 8 istasyon olacaktır.

Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km olup, projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 405 km.ye düşecek, 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacaktır.

Ankara-Sivas YHT Projesinde 926 adet sanat yapısı, 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 217 adet alt-üst geçit, 611 adet köprü ve menfez bulunmaktadır.

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