Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi sorusunun yanıtı, ilk seferin yapılmaya başlamasıyla birlikte, güzel bir deneyim yaşamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün seferlerine başlayan Ankara-Sivas yüksek hızlı treniyle ilgili Twitter hesabından müjdeyi duyurdu.
Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.
Buna göre; Ankara-Sivas arasında yapılacak olan YHT seferleri mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak.
Ankara Sivas hızlı trenin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Sivas güzergâhında 250 km/s hızla elektrikli ve sinyalli olarak yüksek hızlı tren işletmeciliği yapılması planlanmıştır.
Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas’ta olmak üzere toplam 8 istasyon olacaktır.
Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km olup, projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 405 km.ye düşecek, 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacaktır.
Ankara-Sivas YHT Projesinde 926 adet sanat yapısı, 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 217 adet alt-üst geçit, 611 adet köprü ve menfez bulunmaktadır.