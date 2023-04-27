Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ücretsiz mi? Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları ne kadar?

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN DURAKLARI

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Sivas güzergâhında 250 km/s hızla elektrikli ve sinyalli olarak yüksek hızlı tren işletmeciliği yapılması planlanmıştır.



Güzergâh boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas’ta olmak üzere toplam 8 istasyon olacaktır.



Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 km olup, projenin tamamlanması ile Ankara-Sivas arasındaki mesafe 405 km.ye düşecek, 12 saat olan seyahat süresi YHT ile 2 saat olacaktır.



Ankara-Sivas YHT Projesinde 926 adet sanat yapısı, 49 adet tünel, 49 adet viyadük, 217 adet alt-üst geçit, 611 adet köprü ve menfez bulunmaktadır.