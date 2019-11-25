Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı

Ankara Valiliği'nce dün yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25-26 Kasım günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır" denildi.