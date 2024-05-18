Ankara'da hipodromda atlar çarpıştı: 2 jokey yaralandı
Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün ilk koşusu olan 'Maiden' yarışında apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Sansar, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keskin'in tedavisi ise olay yerinde devam etti.
Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün 1. koşusu olan 'Maiden' mücadelesi saat 13.00'da start aldı. 3 Yaşlı Arap atlarının mücadele verdiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada yarışı birinci tamamlayan jokey Vedat İbiş'in kontrolündeki 'Luxor Boy' ve jokey Hışman Çizik'in bindiği 'Lord Şahı' isimli tayın arasında kalan 'Rüstem Nizan' isimli tay düştü.