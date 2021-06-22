Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü

Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu. Bazı caddeler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı. Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentin bazı bölgelerinde etkili oldu. Çankaya, Sincan, Etimesgut ilçelerinde alt geçitler suyla doldu. Bazı araçlar yolda kaldı. Bazı oto tamir atölyelerini su bastı. Araçlar suyla dolan yollarda güçlükle ilerledi. Tıkanan rögarlar belediye ekipleri ve vatandaşların çabası ile açıldı. Belediye ekiplerinin su basan ilçelerdeki tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.