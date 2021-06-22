Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü

Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sel baskınlarına neden oldu. Bazı caddeler suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

İHA - NTV Haber - Anadolu Ajansı 22.06.2021 - 17:15

Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 1
Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 2
Çankaya, Sincan, Etimesgut ilçelerinde alt geçitler suyla doldu. Bazı araçlar yolda kaldı.
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 3
Bazı oto tamir atölyelerini su bastı. Araçlar suyla dolan yollarda güçlükle ilerledi.
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 4
Tıkanan rögarlar belediye ekipleri ve vatandaşların çabası ile açıldı.
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 5
Belediye ekiplerinin su basan ilçelerdeki tahliye çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 6
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 7
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 8
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 9
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 10
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 11
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 12
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 13
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 14
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 15
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 16
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 17
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 18
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 19
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 20
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 21
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 22
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 23
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 24
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 25
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 26
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 27
Ankara'da şiddetli sağanak: Caddeler göle döndü - 28

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