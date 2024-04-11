Ankara’da siyasi partiler arasında bayramlaşma günü: AK Parti-CHP bayramlaşmasında "birlikte çalışma" mesajları
Başkent Ankara’da bugün siyasi partiler arasında bayramlaşma günü... Partiler, karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret edip bayramlaşıyor. Günün ilk bayramlaşması AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti. Bayramlaşmada ekonomi hakkındaki yorumlar ve karşılıklı olarak verilen birlikte çalışma mesajları dikkat çekti.
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü, Ankara’nın bir geleneği olan siyasi parti bayramlaşmalarına sahne oluyor.
Başkentteki ilk bayramlaşma töreni CHP Genel Merkezi’nde CHP ile AK Parti arasında gerçekleşti.