Ankara’da taksiye binip çatışmaya gittiler: 2 yaralı
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde taksiye binen 3 kişi, husumetli oldukları 2 kişinin yanına giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara’da 3 kişi, taksiye binip çatışmaya gitti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Etimesgut’a bağlı Alsancak Mahallesi’nde meydana geldi.
D.K., M.K. ve B.K., Batuhan Biçer’in kullandığı 06 T 5651 plakalı taksiye binip, aralarında husumet olan U.G. ve S.Ç. ile görüşmeye gitti.3 kişi, U.G. ve S.Ç.’yi görünce araçtan inip, pompalı tüfeklerle ateş açtı.