Ankara’da taksiye binip çatışmaya gittiler: 2 yaralı

“‘ARABAYI TAKİP ET’ DEDİLER”

Olayın ardından yaşananları anlatan taksinin sürücüsü Batuhan Biçer, “Bana, ‘Arabayı takip et’ dediler. Sonra durduk, karşı tarafla çatıştılar. Arabadakiler inince ben de mecbur durdum. El freninin üzerine yattım. Sonra sağ ön koltuktan kaçtım. Kaçarken arabamdaki birisi vuruldu. Çok korktum. Çünkü aşırı bir ateş açıldı.” dedi.