Ankara’da taksiye binip çatışmaya gittiler: 2 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde taksiye binen 3 kişi, husumetli oldukları 2 kişinin yanına giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara’da taksiye binip çatışmaya gittiler: 2 yaralı - 1

Ankara’da 3 kişi, taksiye binip çatışmaya gitti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Etimesgut’a bağlı Alsancak Mahallesi’nde meydana geldi.

D.K., M.K. ve B.K., Batuhan Biçer’in kullandığı 06 T 5651 plakalı taksiye binip, aralarında husumet olan U.G. ve S.Ç. ile görüşmeye gitti.

3 kişi, U.G. ve S.Ç.’yi görünce araçtan inip, pompalı tüfeklerle ateş açtı.

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Ankara’da taksiye binip çatışmaya gittiler: 2 yaralı - 2

U.G. ve S.Ç. de silahla karşılık verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D.K. ve S.Ç. yaralandı; taksiye de saçmalar isabet etti.

Ankara’da taksiye binip çatışmaya gittiler: 2 yaralı - 3

Tedavilerinin ardından D.K. ve S.Ç. ile B.K. ve M.K. gözaltına alındı.

Firari U.G.’nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Ankara’da taksiye binip çatışmaya gittiler: 2 yaralı - 4

“‘ARABAYI TAKİP ET’ DEDİLER”

Olayın ardından yaşananları anlatan taksinin sürücüsü Batuhan Biçer, “Bana, ‘Arabayı takip et’ dediler. Sonra durduk, karşı tarafla çatıştılar. Arabadakiler inince ben de mecbur durdum. El freninin üzerine yattım. Sonra sağ ön koltuktan kaçtım. Kaçarken arabamdaki birisi vuruldu. Çok korktum. Çünkü aşırı bir ateş açıldı.” dedi.

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