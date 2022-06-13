Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi

Ankara'da meydana gelen selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

Haberler - İHA - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 13.06.2022 - 10:24 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 18:05

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 1

Ankara'daki selde can kaybı sayısı 4'e yükseldi.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 2

Etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 3

Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 4

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 5

Selden en çok etkilenen Akyurt ilçesindeki temizlik çalışmaları da devam ediyor.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 6

Şiddetli yağış sonrası cadde ve sokakları sel suları altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 7

İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sel suları tahliye ediliyor.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 8

Belediye ekiplerinin çalışmalarına AFAD, ASKİ, UMKE, JAK, AKUT ve İHH ekipleri de destek veriyor.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 9

Kentte yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 10
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 11
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 12
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 13
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 14
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 15
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 16
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 17
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 18
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 19
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 20
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 21
Ankara'daki selde can kaybı 4'e yükseldi - 22

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