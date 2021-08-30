Ankara'dan 99 gençle yola çıkan Zafer Treni Eskişehir'e geldi

Ayşe Tırpancı da yolculuğun kendisi için etkileyici bir deneyim olduğunu ifade ederek, "Atalarımızın gezip gördüğü ve zafer kazandığı bugün gezip görmek benim için çok büyüleyici ve çok etkileyici bir deneyim oldu. Aynı zamanda çok gurur vericiydi. Böyle yerleri gezdiğim için arkadaşlarımla da birlik beraberlik duygusu içerisine girdiğim için çok şanslı hissediyorum çok keyifli bir geziydi çok memnun kaldım" diye konuştu.