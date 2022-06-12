Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu

Cadde ve sokakların sel sularıyla dolduğu Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Vali Şahin, bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 22:32 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 22:35

Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 1

'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 2

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 3

Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.

Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 4

AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi

Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 5

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 6

BAKAN SOYLU AKYURT'TA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 7

Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.

Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 8
Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 9
Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 10
Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 11
Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu - 12

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