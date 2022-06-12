Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu

Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.



Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.