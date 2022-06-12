Ankara'nın Akyurt ilçesini sel vurdu

Haberler - Anadolu Ajansı 12.06.2022 - 22:32 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 22:35
Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.
Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi
Ankara Valisi Vasip Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.
Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.