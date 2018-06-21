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Ankara’yı yine sağanak vurdu

Anadolu Ajansı, DHA

Ankara'da öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

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    Kuvvetli sağanak nedeniyle başkentin cadde ve sokakları yine göle döndü. Yoğun yağış Mamak ve Çankaya ilçelerinde su baskınlarına neden oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

    SAĞANAK YAĞIŞTAN GÖRÜNTÜLER

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    Çankaya'da özellikle Turan Güneş Bulvarı'nda su birikintileri oluşurken, Konya Yolu Kepekli Mevkisi'nde yağışla birlikte AŞTİ istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı.

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    Araçları içersinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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    Kent merkezinin bazı kısımlarında su birikintileri sebebiyle yoğun trafik yaşandı.

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    Belediyeye ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.

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    Yollarda kalan araçlar vatandaşlar tarafından çağırılan kurtarıcılar ve itfaiye ekipleri yardımıyla kaldırıldı.

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    İtfaiye ekipleri, görev yaptıkları noktalarda su birikintilerini boşaltmak için görev yaparken, polis ekipleri de bazı yollarda geçişleri araç trafiğine kapattı.

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