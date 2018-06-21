Ankara’yı yine sağanak vurdu
Anadolu Ajansı, DHA
Ankara'da öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
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Kuvvetli sağanak nedeniyle başkentin cadde ve sokakları yine göle döndü. Yoğun yağış Mamak ve Çankaya ilçelerinde su baskınlarına neden oldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
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Çankaya'da özellikle Turan Güneş Bulvarı'nda su birikintileri oluşurken, Konya Yolu Kepekli Mevkisi'nde yağışla birlikte AŞTİ istikametinde 2 şerit trafiğe kapandı.
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Araçları içersinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
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Kent merkezinin bazı kısımlarında su birikintileri sebebiyle yoğun trafik yaşandı.
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Belediyeye ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti, polis ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi.
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Yollarda kalan araçlar vatandaşlar tarafından çağırılan kurtarıcılar ve itfaiye ekipleri yardımıyla kaldırıldı.
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İtfaiye ekipleri, görev yaptıkları noktalarda su birikintilerini boşaltmak için görev yaparken, polis ekipleri de bazı yollarda geçişleri araç trafiğine kapattı.
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