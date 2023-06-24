Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar)

Postacı, kamyoneti süren kişi ile elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olduğunu belirtirken, “Çocuğum evde halen çok ağlıyor çok korkuyor. Etkisinde halen, ben bile burada durmak istemiyorum çünkü sanki aynı şeyi yaşayacakmışım gibi.” diye konuştu.