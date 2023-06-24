Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar)

Bağcılar’da caddede ilerleyen kamyonetin dorsesi elektrik kablosuna takıldı. Kamyonet yoluna devam ederken, elektrik direği ve kablolar anne ile üç çocuğunun üzerine düştü. Bir anda kıvılcımlar ve patlamalar arasında kalan anne, çocuklarını kurtarmak için büyük çaba sarfetti.

Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 1

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. 15 Temmuz Mahallesi’nde geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında sokaktan geçen bir kamyonetin dorsesi elektrik kablolarına takıldı.

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Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 2

Kamyonetin ilerlemeye devam etmesinin ardından kablonun bağlı olduğu elektrik direği yerinden çıkarak devrildi. Elektrik kabloları ve direk patlayarak Tuğba Postacı ve çocuklarının yanına düştü.

Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 3

Anne ve çocukları patlama ve kıvılcımların arasında kaldı.

Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 4

Çocuklarından birisinin hafif şekilde yaralandığı anne ve diğer iki çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 5

Korku dolu anları anlatan anne Tuğba Postacı, “Bir baktım elimdeki çocuk savrulmaya başladı. Tel koptuğu gibi çocuğa vuruyor sonra diğer çocuğun çığlıklarını duyunca ona yetişme çalıştım elime geldi, ayağıma geldi, çocuğa yetişemedim.” dedi.

Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 6

Olayın yaşanmasının ardından yakındaki bir parka giderek toprağa bastıklarını anlatan anne Postacı, daha sonra sağlık ocağına geçtiklerini burada kendilerine ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.

Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 7

Postacı, kamyoneti süren kişi ile elektrik dağıtım şirketinden şikayetçi olduğunu belirtirken, “Çocuğum evde halen çok ağlıyor çok korkuyor. Etkisinde halen, ben bile burada durmak istemiyorum çünkü sanki aynı şeyi yaşayacakmışım gibi.” diye konuştu.

Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 8

Görgü tanığı Ahmet Öz ise, “Kablolar yere düştüğü için alevler çıkıyordu ateş sıçraması oldu. İnsanlar çıktı ne oluyor diye. Sonra ekipleri çağırdılar.” ifadesini kullandı.

Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 9
Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 10
Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 11
Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 12
Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 13
Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar) - 14
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