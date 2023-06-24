Anne ve çocukları ölümden döndü (Patlama ve kıvılcımların arasında kaldılar)
Bağcılar’da caddede ilerleyen kamyonetin dorsesi elektrik kablosuna takıldı. Kamyonet yoluna devam ederken, elektrik direği ve kablolar anne ile üç çocuğunun üzerine düştü. Bir anda kıvılcımlar ve patlamalar arasında kalan anne, çocuklarını kurtarmak için büyük çaba sarfetti.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. 15 Temmuz Mahallesi’nde geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında sokaktan geçen bir kamyonetin dorsesi elektrik kablolarına takıldı.