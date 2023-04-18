Anneler Günü ne zaman? Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün tarihçesi

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Anneler Günü tarihi de merak konusu oldu. Bu özel gününün hazırlıklarına şimdiden başlamak isteyen vatandaşlar, tarihi araştırıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün tarihçesi

Anneler Günü ne zaman? Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün tarihçesi - 1

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel bir gün.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anneler Günü ne zaman? Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün tarihçesi - 2

ANNELER GÜNÜ TARİHİ

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Anneler Günü 14 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

Anneler Günü ne zaman? Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün tarihçesi - 3

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Anneler Günü ne zaman? Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü'nün tarihçesi - 4

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

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