Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı)
Antalya’nın Serik ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Serik’te seralar ve tarım arazileri sular altında kalırken, Bodrum’da 4 kişi bir evde mahsur kaldı.
Türkiye’nin büyük bölümü yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında.
Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.
Serik ilçesinde seralar sular altında kalırken, Bodrum’da ise 4 kişi bir evde mahsur kaldı.