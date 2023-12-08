Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı)

Antalya’nın Serik ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, yolları göle çevirdi. Serik’te seralar ve tarım arazileri sular altında kalırken, Bodrum’da 4 kişi bir evde mahsur kaldı.

Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 1

Türkiye’nin büyük bölümü yağışlı ve soğuk havanın etkisi altında.

Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Serik ilçesinde seralar sular altında kalırken, Bodrum’da ise 4 kişi bir evde mahsur kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 2

SERİK'TE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Antalya’da şiddetli sağanak etkisini gösterdi.

Serik’te sabah saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

İlçe merkezindeki Dumlupınar Caddesi’nde rögarlardan taşan su, bir okulun önündeki sokağa doldu.
Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 3

Öğrencilerin okula girişte zorlandığı yolda, bazı araçlarda su birikintisi nedeniyle mahsur kaldı.

Araçlar çekiciler yardımıyla kurtarılırken, Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.
Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 4

BAHÇELERİ SU BASTI

Kadriye Mahallesi’nde bazı evlerin bahçelerini su bastı.

Serik Belediyesi itfaiye ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Belek - Kadriye turizm yolunda da yağmur suları birikti.

Araçlarıyla oteller bölgesine gidenler zor anlar yaşadı.

Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 5

Bazı araç sürücüleri suların çekilmesini bekledi, bazı mahallelerde çilek seraları su altında kaldı.

İlçede yağmur öğle saatlerine doğru şiddetini yitirdi.
Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 6

BODRUM'DA 4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Şiddetli sağanak Muğla’nın Bodrum ilçesinde de etkili oldu.

Yağmur, öğle saatlerinde etkisini arttırırken; zaman zaman dolu yağdı.

Bitez’de kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı.

Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 7

Bir evde mahsur kalan 4 kişi ile 1 kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 8

Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Gümbet’te ise çok sayıda ağaç devrildi, sokak trafiğe kapatıldı.

Antalya ve Muğla’da şiddetli sağanak (Serik’te seraları su bastı, Bodrum’da 4 kişi mahsur kaldı) - 9

Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlatırken, tıkanan mangalları da temizledi.

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