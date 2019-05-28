Antalya'da 10 metreyi bulan karla mücadele (Yörükler için yayla yolları açılıyor)
Anadolu Ajansı
Antalya'nın sahillerinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşarken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 metreyi buldu.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin 15 gün önce Akseki'nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarının 10 metreyi bulan karla kaplı yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
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Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilçelerden sorumlu Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Yörüklerin göç zamanından önce yolları ulaşıma açabilmek için 14 Mayıs'tan bu yana yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi.
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Göçerlerin şu anda yaylalara çıkması için önünde herhangi bir engel olmadığını belirten Akdemir, "Şu anda yaylalara çıkan ana yollarımızı açtık. Ekiplerimiz yaylaların ara yollarında çalışmaya devam ediyor. Buraya 5 yıldır geliyorum ama bu yıl karın daha fazla olduğunu gördüm” dedi.
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