Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Antalya’nın ünlü Konyaaltı plajında, boğulma vakalarına karşı cankurtaranların mesaisi sürüyor. Cankurtaranlara “Fasty” isimli cankurtaran robot da eşlik ediyor. Uzaktan kumandalı robot, 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçiren kişiye 20 saniyede ulaşabiliyor.
Bu yıl 17 milyon turistin beklendiği turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı binlerce turistin yanı sıra Antalyalıları da ağırlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Plajı Ekdağ Sosyal Tesisleri de hafta sonu ve hafta içi binlerce misafire ev sahipliği yapıyor.