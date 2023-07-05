Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Antalya’nın ünlü Konyaaltı plajında, boğulma vakalarına karşı cankurtaranların mesaisi sürüyor. Cankurtaranlara “Fasty” isimli cankurtaran robot da eşlik ediyor. Uzaktan kumandalı robot, 100 metre açıkta boğulma tehlikesi geçiren kişiye 20 saniyede ulaşabiliyor.

Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında - 1

Bu yıl 17 milyon turistin beklendiği turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı binlerce turistin yanı sıra Antalyalıları da ağırlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Plajı Ekdağ Sosyal Tesisleri de hafta sonu ve hafta içi binlerce misafire ev sahipliği yapıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında - 2

Boğulma vakalarına karşı 2 cankurtaranın görev yaptığı plajda, son dönemde “Fasty” isimli insansız cankurtaran robotu kullanılmaya başlandı.

Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında - 3

Konyaaltı, Sarısu ve Lara'da belediyenin tesislerinde 3 adet bulunan Fasty, 14 kilogram ağırlığında, su yüzeyinde hızlı manevra yapabiliyor, kıyıdaki cankurtaranlar tarafından yönetiliyor.

Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında - 4

Elektrikli ve 45 dakika durmadan su yüzeyinde çalışabilen “Fasty” robot, 200 kilogram ağırlığı kolaylıkla taşıyabiliyor. 100 metre açıkta boğulma vakası yaşayan bir vatandaşla 20 saniyede ulaşabilen robot, 45 saniyede karaya çıkarabiliyor.

Ayrıca cankurtaran robot ile de boğulma tehlikesi geçiren kişinin yanına kısa sürede ulaşabiliyor.

Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında - 5

Cankurtaranlar “Fasty” ile sahilde temsili bir kurtarma vakası da gerçekleştirdi.

Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında - 6

Yaklaşık 50 metre açıkta boğulma tehlikesi geçiren bir kişiye saniyeler içerisinde ulaşan robot, yine karadan yönlendirme ile saniyeler içerisinde karaya taşıdı.

Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında - 7
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