Antalya'da cankurtaran robotlar görev başında

Bu yıl 17 milyon turistin beklendiği turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yerli ve yabancı binlerce turistin yanı sıra Antalyalıları da ağırlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Plajı Ekdağ Sosyal Tesisleri de hafta sonu ve hafta içi binlerce misafire ev sahipliği yapıyor.