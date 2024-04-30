Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? MSB 1829 işçi alımı kura çekim tarihi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı başvuru süreci ardından gözler kura tarihine çevrildi. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Peki, Millî Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? MSB 1829 işçi alımı kura çekim tarihi - 1

Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi temin edilecek. Alımlar dahilinde Milli Savunma Bakanlığı, kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarında 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edilecek. Buna göre açık pozisyonlar için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek.

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Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? MSB 1829 işçi alımı kura çekim tarihi - 2

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? MSB 1829 işçi alımı kura çekim tarihi - 3

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? MSB 1829 işçi alımı kura çekim tarihi - 4

BELGE KONTROLÜ YAPILACAK

Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? MSB 1829 işçi alımı kura çekim tarihi - 5

SÖZLÜ SINAV BAŞARI NOTU KAÇ?

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.

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