Milli Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek? MSB 1829 işçi alımı kura çekim tarihi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı başvuru süreci ardından gözler kura tarihine çevrildi. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. Peki, Millî Savunma Bakanlığı sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman gerçekleşecek?
Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi temin edilecek. Alımlar dahilinde Milli Savunma Bakanlığı, kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarında 1.829 açıktan sürekli işçi istihdam edilecek. Buna göre açık pozisyonlar için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek.