Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı

Antalya'da yapılan kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

DHA 26.07.2021 - 23:19

Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 1
Olay, saat 21.00 sıralarında Aksu ilçesinde yer alan bir restoranın açık alanında yaşandı. Düğün esnasında henüz bilinmeyen nedenle alanda yer alan yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç devrildi.
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 2
Çam ağacı, misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrilirken, bu sırada masalarında bulunanlar ağacın gövde ve dallarının çarpması sonucu çeşitli yerlerinden yararlandı.
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 3
Ağacın devrilmesi ihbarıyla olay yerine yaklaşık 10'a yakın ambulansın yanı sıra çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 4
Düğüne davetli olarak gelen 20'ye yakın kişinin ufak sıyrıkları nedeniyle ayakta tedavileri yapılırken, 10 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 5
Yaralılardan adı henüz öğrenilemeyen 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 6
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 7
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 8
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 9
Antalya'da kır düğününde 'ağaç' devrildi: 2'si ağır 10 yaralı - 10

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