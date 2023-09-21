Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi

Antalya’da dün akşam saatlerinde rehine krizi yaşandı. Fırat Altun isimli kişi annesini rehin aldı. Altun’un annesi fırsat bulup evden kaçtı. Altun daha sonra kendisini almaya gelen polislere 4 saat boyunca direndi. Polislere çamaşır suyu atan Altun, bacağından vuruldu. Tedavi altına alınan Altun, hastanede yaşamını yitirdi.

Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi - 1

Antalya’da annesini rehin alıp, 4 saat sonra bacağından vurularak yakalanan adam, hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi.

Psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat Altun, birlikte yaşadığı annesi Hülya Altun’u, tedavi konusu yeniden gündeme gelince tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya Altun, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

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Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi - 2

Bunun üzerine balkona çıkan Fırat Altun, evdeki eşyaları yola atmaya başladı.

Fırat Altun, adrese gelip kapıyı çalan polislere de cam vazo fırlattı. Evden uzaklaşan polisler takviye ekip istedi. Fırat Altun balkondan eşyaları atmaya devam edince polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

EVE BARİKAT KURDU

Evdeki turşu bidonu, bıçak, çatal, yiyecekleri sokağa atan ve elinde bıçak bulunan Fırat Altun’a müdahale için olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Konuşarak ikna edilmeye çalışılan şüpheli, polislerin eve girmesini engellemek için kapının arkasına buzdolabı, koltuk ve dolaplardan barikat kurdu.

Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi - 3

Kapıda bekleyen polislerden biri, Fırat Altun’un attığı çamaşır suyunun gözüne gelmesi nedeniyle ambulansta tedavi edildi.

Özel harekat polisinin üniformasında çamaşır suyu kaynaklı lekeler oluştu.

Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi - 4

Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat Altun’a müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı.

Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı.

Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi - 5

Yaklaşık 4 saat süren olay sonunda Fırat Altun, sağ bacağından vurularak yakalandı.

Yaralanan Fırat Altun sağlık ekiplerince ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Bu sırada gazdan etkilenen bina sakinleri ise ambulansta tedavi edildi.

Fırat Altun, hastanedeki müdahaleye rağmen dün gece yaşamını yitirdi.

Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi - 6

GEÇEN YIL DA 2 POLİSİ YARALAMIŞ

Fırat Altun’un, geçen sene yine aile içi şiddet ihbarına giden motorize yunus ekibinde görevli polislerden birinin düşürdüğü tabancayla ateş ederek 2 polisi yaraladığı öğrenildi.

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