Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi

Bu sırada yandaki binanın çatısına da müdahale için keskin nişancı yerleştirildi. Sokağa eşyaları atmaya devam eden Fırat Altun’a müdahale için evin içerisine biber gazı atıldı.

Biber gazından etkilenen polislere çevredekiler balkonlarından poşet içerisinde su sarkıtarak yardımcı olmaya çalıştı.