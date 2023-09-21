Antalya’da rehine krizi: Bacağından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi
Antalya’da dün akşam saatlerinde rehine krizi yaşandı. Fırat Altun isimli kişi annesini rehin aldı. Altun’un annesi fırsat bulup evden kaçtı. Altun daha sonra kendisini almaya gelen polislere 4 saat boyunca direndi. Polislere çamaşır suyu atan Altun, bacağından vuruldu. Tedavi altına alınan Altun, hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya’da annesini rehin alıp, 4 saat sonra bacağından vurularak yakalanan adam, hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’ndeki apartmanın çatı katında meydana geldi.
Psikolojik sorunları olan ve daha önce tedavisini yarım bırakan Fırat Altun, birlikte yaşadığı annesi Hülya Altun’u, tedavi konusu yeniden gündeme gelince tartışıp elindeki bıçakla rehin aldı. Bir süre sonra fırsatını bulup evden çıkan Hülya Altun, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.