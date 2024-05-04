Antalya’daki teleferik kazasında uzman raporu: “Faciaya neden olan 5 numaralı direk şartnameye uygun değil”
Antalya’da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda, kazaya neden olan 5 numaralı direğe dikkat çekildi. Mühendisler, sistemin proje, imalat ve montaj aşamalarında inşaat mühendisliği hizmeti alınmadığını ve şartnameye göre yapılmadığını vurguladı.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı, mahsur kalan 174 kişinin ise 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de olduğu 5 kişi tutuklanmıştı.Kazanın ardından hazırlanan ön inceleme raporunda bakım, onarım ve denetimde eksikliklerin olduğu ifade edilmişti.