Antalya’daki teleferik kazasında uzman raporu: “Faciaya neden olan 5 numaralı direk şartnameye uygun değil”

İnşaat mühendisi Sadullah Kabakuşak, direklerin yüklerinin, yük kombinasyonlarının, yapısal analizlerinin boyutlandırma ve detaylarının TS EN 13107-2015 insan taşımak için tasarlanan kablolu taşıma tesisatlarının yapımında esas alınacak emniyet tedbirleri-inşaat mühendisliği işler şartnamesine uygun olarak yapılması ve kontrol sonrası hizmete alınması gerektiğini söyledi.

Kabakuşak, “Tesisin projelendirme, imalat, montaj, kabul aşamalarının herhangi birinde bu şartnameye referans verilmemektedir. Şartnamenin sağlandığını gösteren bir belgeye rastlanılmamıştır. Yıkılmış direklerin projelendirme aşamasında inşaat mühendisliği hizmeti almadığı açıkça görülmektedir.” dedi.