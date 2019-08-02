Antalya'yı nem bulutları kapladı
DHA
Antalya'da sıcak hava yüzde 80'e ulaşan nemle vatandaşları bunalttı. Oluşan nem bulutları kentin yüksek kesimlerinden net bir şekilde görüldü.
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1Antalya'da nem bulutları, kentin üzerini kapadı.
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2Yüzde 80 ölçülen nem oranıyla birlikte bunaltıcı hava etkisini gösterdi.
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3Hava sıcaklığının 33 derece olduğu Antalya'da sabah saatlerinde yüzde 71 olarak ölçülen nispi nem oranı, kent sakinlerini bunalttı.
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4Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran nemin oranı, yüzde 80'lere ulaştı.
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5Nem bulutlarının teslim aldığı turistik kentte görüş mesafesi düştü. Turist kafilelerinin tur güzergahında olan Tünektepe'ye çıkanlar, nem bulutlarını görme imkanı yakaladı.
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6Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sis bulutları arasında kaldı. Bazı binalar ise silüet halinde görüldü.
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7Ara ara dağılan nem bulutlarının arasından Antalya'yı izleme şansı yakalayan turistler manzaraya hayran kaldı.
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8Konyaaltı sahili ise sıcaktan ve nemden bunalanlarla dolup taştı.
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9Tatilciler gün boyunca denize girip serinledi.
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